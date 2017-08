Ra, ra: waar komen die rare handtekeningen bij NAM-brieven vandaan?

PostNL wil samen met de NAM onderzoeken waar de wonderlijke handtekeningen onder aangetekend verstuurde stuitingsbrieven vandaan komen. Dat moet antwoord geven op de vraag wie verantwoordelijk is voor de rare krabbels, zoals een poppetje.

Voor ons is het toch puur een PostNL-zaak. Ewoud Nysingh-Woordvoerder NAM

Het gasconcern heeft een klacht ingediend bij PostNL. Medewerkers van het postbedrijf zouden verantwoordelijk zijn voor het pijnlijke gekriebel.Met de stuitingsbrieven kan de dreigende verjaring van schade door gaswinning worden tegengegaan. Leden van de Groninger Bodem Beweging (GBB) stuiten via het zogenoemde Track en Trace-systeem op de App van PostNL op de vreemde handtekeningen.Het postbedrijf laat in een verklaring weten 'het voorval erg vervelend te vinden.' Woordvoerder Hanne Kluck: 'We gaan met de NAM bespreken hoe de bezorging de afgelopen dagen is verlopen. En waar mogelijk kunnen we gezamenlijk onderzoeken wat er gebeurd kan zijn.'De NAM zegt open te staan voor het aanbod om de zaak samen te onderzoeken. 'Maar', voegt NAM woordvoerder Ewoud Nysingh daar wel aan toe, 'Voor ons is het toch puur een PostNL-zaak. Die vreemde handtekeningen zijn opgedoken in hun eigen Track & Trace-systeem. Daar staan wij als NAM volledig buiten.'Hij wijst er op dat de wonderlijke handtekeningen staan bij de ontvangst van stuitingsbrieven, die naar de postbus en dus niet het huisadres van de NAM zijn gestuurd. Een woordvoerder van PostNL verklaarde eerder dat het gebruikelijk is dat medewerkers van het postbedrijf dan tekenen voor ontvangst.In de verklaring is daar geen sprake meer van. Daarin wordt gemeld dat er inmiddels met de chauffeur is gesproken, die de afgelopen dagen stuitingsbrieven vanaf de zogenoemde 'voorbereidingslocatie' in Assen bij het hoofdkantoor van de NAM heeft afgeleverd. 'Hij herkent deze situatie in het geheel niet. Hij heeft de afgelopen dagen gedaan wat hij altijd doet', aldus de woordvoerder.Zo worden de aangetekende brieven wel door de chauffeur gescand, maar van tekenen is geen sprake. 'Hij tekent ze niet af. Dit is een misverstand, want dat kan zelfs ook niet. Dit laat ons IT-systeem ook niet toe. Scannen is wat anders dan aftekenen. De aanwezige van de NAM zet dan zijn handtekening in zijn handheld.'Maar wat er dan wel is gebeurd en met name wie daar voor verantwoordelijk is, blijft vooralsnog een groot mysterie. 'We willen vanzelfsprekend nog verder onderzoeken wat er precies aan de hand kan zijn geweest', zo kondigt de woordvoerder van PostNL aan.