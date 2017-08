Strandschoonmaak: plastic, een matras en een oefenbom

Een matras, een zwangerschapstest (negatief), een oefenbom van defensie en duizenden sigarettenfilters. Het is een greep uit de vondsten tijdens de Beach Cleanup Tour.

Deze is georganiseerd door de Stichting De Noordzee. De aftrap daarvan vond twee weken geleden plaats op Schiermonnikoog. Sindsdien hebben meer dan 2.500 vrijwilligers de gehele Noordzeekust afvalvrij gemaakt.Op de stranden tussen Schier en Cadzand werd in totaal bijna 15.000 kilo aan afval opgeruimd. Dat is minder dan vorig jaar (19.203 kilo) maar meer dan tijdens de editie van 2015 (11.555 kilo).Het grootste deel van het afval bestond uit plastic items, zoals doppen, stukken visnet, drankverpakkingen, ballonnen en kleine stukjes plastic.Ook werd er dit jaar veel paraffine aangetroffen. Samen met Rijkswaterstaat doet Stichting De Noordzee onderzoek naar de samenstelling en afkomst van de grote hoeveelheid aangespoelde paraffine.Paraffine is een restproduct uit aardollie en bruinkoolteer.