Binnenstad Groningen krijgt een pendelbus

Vanaf 3 september gaat er een pendelbus rijden tussen de Westerhaven, het Akerkhof en het Zuiderdiep. De proef duurt eerst voor een jaar en daarna wordt er verder gekeken.

Vanaf aankomende zondag rijden er geen OV-bussen meer door de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. Aanleiding voor de gemeente Groningen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven.De gemeente begint met deze proef om mensen die de afstand minder makkelijk kunnen overbruggen tegemoet te komen. De pendelbus rijdt overdag om de tien minuten. Een ritje gaat 50 cent kosten. Voor houders van een WMO- of Stadjerspas is het gratis.De Pendelbus Binnenstad is een klein, compact busje. Het is te herkennen aan het logo 'Ruimte voor jou' en de tekst 'Pendelbus Binnenstad'.De eerste fase van de proef duurt een jaar. Dan wordt besloten op welke manier een vervolg wordt gegeven aan deze vorm van dienstverlening. Het gebruik van het busje wordt tijdens de proef onderzocht. De uitkomsten daarvan bepalen het vervolg.Het busje is geen vervanging voor de WMO-bus en zal dat volgens de gemeente in de toekomst ook niet worden.