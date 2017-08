Lichaam gevonden in het Noord-Willemskanaal

(Foto: Van Oost Media) (Foto: Van Oost Media)

In het water van het Noord-Willemskanaal ter hoogte van de J.G Legroweg in Eelde is woensdagochtend vroeg een dode vrouw gevonden. Een visser zag het lichaam rond zes uur drijven.

Er is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. De politie doet onderzoek.



Het scheepvaartverkeer op het kanaal ligt stil, tot het moment dat het lichaam uit het water is gehaald.



Later meer.