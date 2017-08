Gewonde bij ongeluk in Zoutkamp

(Foto: De Vries Media)

In Zoutkamp is woensdagochtend een bestuurder van een personenauto gewond geraakt nadat hij op een vrachtwagen was gebotst.

Het ongeluk gebeurde op de Panserweg (N388) ter hoogte van garnalenverwerker Heiploeg. Hulpverleningsdiensten zijn inmiddels ter plaatse. De weg is afgezet voor het overige verkeer.



Later meer.