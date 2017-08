Moekesgat weer veilig voor zwemmers

(Foto: Dennis Venema)

Zwemplas Moekesgat in Ter Apel is weer veilig voor zwemmers. De waarschuwing voor blauwalg is ingetrokken.





Actuele waarschuwingen

Via de onderstaande kaart zijn de actuele waarschuwingen voor blauwalg te vinden. Wie in aanraking komt met blauwalg kan last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.







