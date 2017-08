Man bedreigt agenten met mes

Archieffoto, niet het mes dat is gebruikt. (Foto: Erik Forsberg/Flickr CC)

Agenten hebben dinsdagochtend een 44-jarige man uit Veendam overmeesterd en aangehouden.

Enkele buren liggen al meerdere jaren met elkaar in de clinch. Vrijdag werden er nog eieren gegooid tegen het raam van de woning van de aangehouden Veendammer.



Dinsdagochtend gingen agenten naar de Sarastraat waar het wederom onrustig was tussen de buren. Twee van de agenten gingen in gesprek met de 44-jarige man, die betrokken zou zijn bij de ruzie. De man trok een mes en bedreigde de twee agenten.



Mes niet neerleggen

Volgens de politie wilde de man het mes niet neerleggen. Eén van de agenten trok het dienstwapen en sommeerde de man het mes op de grond te leggen. De man kon naar de grond worden gewerkt en gooide het mes weg.



'Mijn man is bij de overburen geweest om verhaal te halen. Zij hebben toen de politie gebeld. Die zijn later bij ons thuis geweest. Haar man wilde aangifte doen van alle toestanden, maar de agenten lieten weten dat het niet mogelijk was. Daarop pakte de man een keukenmes en zei: dan weet ik het ook niet meer en maak ik mijzelf wel van kant. Een van de agenten gooide daarop een keukenstoel waardoor de man ten val kwam en toen hebben ze 'm overmeesterd', aldus Karin Kieviet.



De Veendammer is aangehouden en zit in de cel. De agenten hebben aangifte tegen hem gedaan.