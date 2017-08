Brouwer begint 'revanchetoernooi' met zege

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer en zijn partner Robert Meeuwsen zijn het EK Beachvolleybal in Letland begonnen met een zege. Het Letse duo Solovejs/Smedins werd met 21-16 en 21-17 aan de kant gezet.

Brouwer en Meeuwsen willen zich met het EK revancheren voor het dramatisch verlopen WK. In Wenen haalde het duo zonder problemen de knockout-fase, maar werden direct al uitgeschakeld door het Belgische duo Koekeltoren/Van Walle.Dat kwam het duo op kritiek te staan van de Nederlandse bondscoach. Het ging tijdens dat toernooi te weinig over tactiek en teveel over sfeer en gevoel, aldus Gijs Ronnes. Daarom hebben Brouwer en Meeuwsen een duidelijk doel voor het EK: een gouden plak.De tweede wedstrijd van het EK wordt woensdag 15.00 uur gespeeld tegen het Oostenrijkse duo Winter/Seidl.