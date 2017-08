Verminderde gaswinning 'drukt' economische groei

Opnieuw is de economie harder gegroeid dan economen en beleidsmakers hadden durven dromen. Maar de verminderde gaswinning in Groningen zorgde voor een kleine remming.

De Nederlandse economie heeft de duidelijk de wind mee. Voor het tweede kwartaal noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1,5 procent groei van het bruto binnenlands product.Dit komt vooral door de stijgende export. Verder nam het aantal banen toe en daalde de werkloosheid.De enige 'spelbreker' - als je daarvan überhaupt kan spreken - is de afname van de delfstoffenwinning. Die is met name het gevolg van het gedeeltelijk dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.'Het scheelt ongeveer één tiende procent oftewel 200 miljoen euro ten opzichte van het tweede kwartaal in 2016', zegt CBS-woordvoerder Peter Hein van Mulligen.'Ook in de cijfers voor het derde kwartaal van dit jaar zal dit nog te zien zijn. Daarna valt het effect weg, omdat de verlaging van de gaswinning vorig jaar in de loop van het derde kwartaal is ingegaan. Tenzij de gaswinning verder wordt verlaagd.'De positieve reeks cijfers die het CBS woensdag publiceerde waren voor het Centraal Planbureau (CPB) reden de economische ramingen voor de langere termijn te verhogen. De Nederlandse economie stevent dit jaar voor het eerst sinds 2007 af op een groei van meer dan 3 procent.