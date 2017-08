Lopend Vuur: Een herenfiets moet een stang hebben

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil minder herenfietsen in Nederland. Volgens VVN is de fiets met de hoge stang gevaarlijk voor het verkeer.

Uit onderzoek blijkt volgens VVN dat het hoofd bij een valpartij van een herenfiets mét stang eerder de grond raakt dan de schouder of heup, omdat de fietser meer voorovergebogen zit.Ook is het plotseling afstappen lastiger dan met een fiets met een lage instap.De hoge stang bij de herenfiets is er ooit gekomen om de fiets meer stabiliteit te geven.En menig jongen of man is wel eens met z'n edele delen op de stang terechtgekomen.Wat is jouw mening over de herenfiets? Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was de stelling: ' Ballonnen oplaten moet verboden worden '. Ruim 60,5% was het hier mee eens. Er is in totaal 2.985 keer gestemd.