Enexis schudt gemeenten en politiek wakker over energietransitie

De lokale politiek in Groningen moet meer aandacht besteden aan de overgang naar duurzame energie. Enexis wijst de gemeenten hierop in een brief.

'Doel is om gemeenten en met name politieke partijen te helpen met het standpunt voor het verkiezingsprogramma', zegt Cor Brockhoven van Enexis.'We gaan van fossiele naar duurzame energie en er valt wat te kiezen. Wij willen de partijen voorlichten over de keuzes die ze hebben. Het bewustzijn is nog niet heel groot. Gemeenten en politieke partijen weten nog niet goed wat hun rol is.'Gedeputeerde Nienke Homan noemt de brief 'een slimme zet'. 'De verkiezingsprogramma's worden nu gemaakt. Het moet nu in de programma's komen, zodat het een groot onderdeel van collegevorming is.'Dat Enexis zich ook richt op kleine gemeentes snapt Homan heel goed. 'Als je een kleine gemeente bent, is het lastig een goed stappenplan te maken. Waar staan we nu? Wat is ons energiegebruik? Wat kost dat? Welke middelen hebben we? Ik denk dat daar nog een grote stap in gezet kan worden.'Lees hier de brief die Enexis stuurde over de energietransitie.