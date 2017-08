Dode Noord-Willemskanaal is 32-jarige vrouw

(Foto: Van Oost Media)

De dode die woensdagochtend in het water van het Noord-Willemskanaal bij Eelde is gevonden, is een 32-jarige vrouw uit Eelde. Dat meldt de politie.





Het lichaam werd woensdagochtend ontdekt door een visser. Het scheepvaartverkeer op het kanaal lag stil tot het moment dat het lichaam uit het water werd gehaald en is inmiddels hervat.



Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf.