'Heel veel incidenten voorkomen op Paradigm' (update)

'Er zijn heel veel incidenten voorkomen op Paradigm.' Dat schrijft de politie woensdagochtend op Instagram bij een foto van ingenomen spullen tijdens het festival.

Op de foto zijn onder meer drugs en een aantal wapens te zien die zijn gevonden tijdens het fouilleren bij de ingang. Paradigm werd afgelopen weekend gehouden op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen.'Helaas kon niet alles op de foto, maar de tafel ligt links en rechts vol met wapens en drugs', schrijft de politie. 'De beveiliging heeft zo te zien goed werk verricht.'Een woordvoerder van de politie kon woensdagochtend niets zeggen over de gevonden drugs en wapens.Een woordvoerder van Paradigm laat weten dat dergelijke vangsten voorkomen bij alle grote festivals. 'Deze vangst laat zien dat we er bovenop zitten met het controleren van onze bezoekers', zegt de woordvoerder.