Geen alternatief voor afgeblazen ballonnenactie KEI-week

'We hebben te weinig tijd om een nieuwe, duurzame actie op te zetten als alternatief voor de ballonnenactie voor het Rode Kruis.' Dat zegt Daan Brouwers, voorzitter van de KEI-week.

De KEI-week had de ballonnenactie bedacht in samenwerking met het Rode Kruis, dat de opbrengst zou krijgen. Die organisatie viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. Het plan kwam op kritiek te staan van de Partij voor de Dieren en haar jongerenorganisatie 'PINK!'. Daarop blies de organisatie van de introductieweek van studenten in Stad de ballonnenactie af.Brouwers laat weten dat de KEI-week wel aandacht schenkt aan het jubileum van het Rode Kruis met een boodschap op grote schermen op de Vismarkt.De gemeente Groningen vroeg dinsdag aan de KEI-week of het volume van de muziek de tweede avond wat zachter mocht. Brouwers zegt hieraan gehoor te hebben gegeven. 'Op de tweede avond draaiden we ook een ander soort muziek met minder bass dan de eerste avond. We hebben het volume ook iets omlaag gezet.'Brouwers laat weten dat dit jaar 5.015 deelnemers zich hebben ingeschreven voor de KEI-week. Dat is minder dan het recordaantal deelnemers van 2015, dat op 5.275 lag.