Bestolen pedicurebedrijf kan weer open

Deze hele week heeft pedicure Wilma Paas uit Nieuw-Buinen niemand kunnen helpen, want afgelopen zondagnacht zijn al haar spullen gestolen. Inmiddels kan ze weer open.

'Maandagochtend kwam ik om half negen bij mijn praktijk. Ik zag toen dat de deur ontwricht was en schrok heel erg', zegt Paas.Via Facebook liet ze haar klanten weten dat ze deze week niemand kan ontvangen. Tientallen steunbetuigingen volgden. 'Van die steunbetuigingen word je warm. Er was zelfs iemand uit Zaandam die al haar pedicurespullen aanbood, zodat ik weer aan de slag kon gaan', zegt de pedicure.De afgelopen week heeft Paas al haar klanten ondergebracht bij een pedicurebedrijf in Stadskanaal. Woensdag heeft ze nieuwe apparaten opgehaald uit Brabant en nu kan ze weer beginnen met het helpen van klanten.