Gesteggel om kavelprijzen in Muntendam

Er is gedoe om huizenprijzen in Muntendam. Twee bewoners die zeven jaar geleden een kavel aan de Reiger in Muntendam kochten, zien dat hun nieuwe buren de kavels nu voor veel minder geld kunnen krijgen.

De reden: de gemeente Menterwolde blijkt de kavelprijzen een half jaar geleden met zo'n 20% te hebben verlaagd.Zeven jaar geleden gingen de kavels aan de Reiger voor het eerst in de verkoop. In de tweede fase van de verkoop gingen de prijzen met zo'n 20 procent omhoog. Dit vonden bewoners Hooijer en Poelman toen op zich geen probleem. Maar nu de prijzen opeens weer dalen, zijn ze een stuk minder blij.'Ik voel me gewoon bestolen', zegt Arjan Hooijer. Hij woont inmiddels vier jaar aan de Reiger, nadat hij er zelf zijn huis heeft gebouwd. En ook zijn buurman, Henk Poelman, baalt ervan. 'Ik wil eigenlijk wel weg uit deze gemeente, als ze zulke spelletjes spelen.''En als ik naar de gemeente toe ga, word ik alleen maar afgewimpeld', zegt Hooijer. 'Elke keer is er weer een ander verhaaltje. Dan zeggen ze dat ik word teruggebeld, maar dat gebeurt maar niet. En ook zijn de mensen die ik wil spreken nooit aanwezig'.Hooijer wil compensatie. 'Dat lijkt me niet meer dan billijk. Ik wil gewoon mijn geld terug. Ik ben er immers zo'n 25.000 tot 30.000 euro bij ingeschoten'.Maar wethouder Jaap Borg van de gemeente Menterwolde voelt daar weinig voor. 'Ik kan me voorstellen dat, als je een aantal jaren geleden een kavel gekocht hebt, baalt dat er opeens 20 procent korting is. Maar we hebben gewoon opnieuw berekend wat de kavelprijzen moesten zijn. Er is dus geen sprake van een korting voor nieuwe bewoners'.Op compensatie hoeven Hooijer en Poelman dus niet te rekenen. 'Als ik bijvoorbeeld een auto ga kopen en ik merk dat die auto een maand later voor een paar duizend euro minder in de garage staat, dan kan ik ook niet terug. Hoe sneu ik het ook vind, van compensatie gaat het niet komen' .Hooijer vindt het 'belachelijk' dat de gemeente hem niet tegemoet gaat komen. 'Ja, ik ga nu zeker juridische stappen ondernemen. We gaan de gang naar de rechter maken. Want die 25.000 euro, die wil ik terug'.