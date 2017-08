Slachtoffer dodelijk ongeval komt uit Baflo

Het slachtoffer van het dodelijk ongeval bij Zoutkamp woensdagmorgen is een 51-jarige man uit Baflo.

De man kwam uit de richting Vierhuizen en kwam op de Panserweg ter hoogte van garnalenverwerker Heiploeg in botsing met een vrachtwagen. Die werd bestuurd door een 28-jarige man uit Joure.Volgens de politie kwam de man met zijn auto in een flauwe bocht op de linkerweghelft terecht en botste op de vrachtwagen, die uit de tegenovergestelde richting kwam. De auto belandde in een sloot naast de weg.De man overleed ter plekke.