Toegangswegen naar Huizinge vanavond afgesloten

De drie toegangswegen naar Huizinge worden woensdagavond tijdelijk afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Reden is de herdenking van de aardbeving bij Huizinge, vijf jaar geleden.

De afsluiting duurt van 21.00 tot 23.30 uur. De afzethekken staan op de hoek Colpende/Hippolytuslaan in Middelstum, de E.L. Ubbensweg in Huizinge en ter hoogte van de parkeerplaats bij Melkema aan de Smedemaweg in Huizinge.Bestemmingsverkeer voor Huizinge wordt alleen bij de afsluiting ter hoogte van Melkema doorgelaten. Gemotoriseerd verkeer dat tussen 21.00 uur en 23.30 uur naar Huizinge wil rijden, moet omrijden via de route Eemshavenweg en Startenhuizen/Garsthuizen of via Westeremden.