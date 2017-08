Verwarde man belaagt vrouw op Hoofdstation: 'Laat los, laat los!'

(Foto: Jos Schuurman/FPS (beeldbewerking RTV Noord))

'Hij grijpt me ineens bij de arm en slaat me vol in het gezicht. Ik viel naar achteren en toen greep hij mijn tas beet. Die probeerde hij af te pakken.'

Nathalie Smit uit Groningen krijgt dinsdagavond rond middernacht op het Hoofdstation in Stad de schrik van haar leven, als ze bij perron J op de bus staat te wachten.



Een man komt schreeuwend op haar af, voordat hij haar tas grijpt. 'Ineens stond hij naast me.'



Haar belager wordt door omstanders in de kraag gevat. 'Zonder hen was het denk ik heel anders afgelopen. Ze schreeuwden: 'Laat los, laat los!' Met enige worsteling wisten ze de man van me af te trekken.'



'Onder invloed'

De aanvaller is een 37-jarige man uit Ter Apel, zegt politiewoordvoerder Ron Reinds. 'Hij was onder invloed. Waarvan, is nog onduidelijk.'



'Volgens mij was hij psychisch ook behoorlijk in de war', zegt Smit.



'Ik heb slecht geslapen'

Ze is nog niet bijgekomen van de schrik. 'Ik voel mij naar omstandigheden goed. Maar ik heb slecht geslapen en heb last van mijn wang en mijn hoofd. Voor de rest gaat het prima.'



Hulp van 'een lieve mevrouw'

Via een bericht op de facebookpagina Oproepjes voor Groningers bedankt Smit de mensen die haar te hulp schoten. 'Een lieve mevrouw heeft me naar een andere bushalte gebracht, waar de politie gebeld is. De agenten waren zo vriendelijk om mij netjes thuis af te leveren.'



De 37-jarige man zit nog vast op het bureau.