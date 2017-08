Delfzijl draagt letterlijk steentje bij aan atletiekvereniging

(Foto: Atletiekvereniging Fivelstreek)

Atletiekvereniging Fivelstreek in Delfzijl krijgt 8.250 euro van de gemeente. Het geld is bedoeld voor de uitbreiding van de bestrating rondom het clubgebouw en een overkapping van het terras.

Dit kost in totaal 25.000 euro. Meer dan de helft hiervan heeft de vereniging al bij elkaar gekregen door vrijwilligerswerk en subsidie.



Weg aanleggen

Fivelstreek wil een weg aanleggen naar een grasveld waar tenten neergezet kunnen worden tijdens evenementen zoals de Zeemijlenloop.



'Bloeiende vereniging'

Volgens wethouder Jan Menninga is de atletiekvereniging een 'bloeiende vereniging die een goede accommodatie verdient. Daar willen we graag ons steentje aan bijdragen.' Fivelstreek heeft ruim tweehonderd leden en is gevestigd op sportpark Centrum.