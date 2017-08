Vernielingen in centrum Delfzijl: 'Wat is hier zo leuk of stoer aan?'

In de Landstraat in Delfzijl zijn dinsdagavond meerdere plantenbakken omgegooid en ondergeplast. Volgens Arjan Boersma, eigenaar van de Expert en lid van de Handelsvereniging, zijn ze kapot en bedraagt de schade zeker 1.500 euro.

De Handelsvereniging Delfzijl is hier op z'n zachtst gezegd niet blij mee en heeft foto's ervan op Facebook gezet met als tekst: 'Wat is er zo leuk of stoer aan om deze prachtige plantenzuilen omver te gooien?' Het bericht is inmiddels vele honderden keren gedeeld.De vereniging laat op Facebook weten camerabeelden te hebben van de vernielingen. Daarop zijn vijf daders te zien. 'Ze zijn heel goed herkenbaar en tussen de 25 en 30 jaar oud. Waarschijnlijk kwamen ze net de kroeg uit lopen', aldus Boersma.De winkeleigenaar hoopt dat de daders zich snel melden. Anders worden de beelden op Facebook gezet: 'We hadden de boel net weer mooi voor elkaar in Delfzijl. Het centrum is vernieuwd en we kwamen weer in een wat positiever daglicht. En nu dit. Dankzij die beelden ga ik ervan uit dat ze snel gepakt worden. Ze hebben nog tot en met morgen om zich zelf te melden.'De Handelsvereniging heeft inmiddels aangifte gedaan. De beelden worden donderdag overhandigd aan de politie.