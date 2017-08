Strafblad van 31 kantjes, maar toch weer in de fout

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 39-jarige Stadjer moet vier maanden de cel in voor diefstal met geweld. Dat heeft de politierechter bepaald. De officier van justitie had vijf maanden geëist.

De man griste in juni in een supermarkt aan de Reitdiephaven in de stad Groningen verzorgingsproducten uit de schappen.



Mes

Met crèmes en drie tubes tandpasta in zijn rugzak wilde hij de zaak verlaten. Medewerkers van de supermarkt betrapten de man. Die trok een mes uit zijn borstzak. Het mes was nog ingeklapt, maar hij zwaaide daarmee richting de medewerkers en vluchtte weg.



Een andere medewerker kon de man uiteindelijk tegenhouden. De dief rukte zich nog wel los maar viel daarbij in de bosjes. De politie nam de Stadjer daarna mee.



Strafblad van 31 kantjes

De man heeft een strafblad van 31 kantjes. 'Hij steelt al jaren om zijn ernstige verslaving te bekostigen', zei de advocaat van de Groninger.



Die stond woesndag ook nog terecht voor de diefstal van vijf pakken koffie.De man is vaker veroordeeld geweest voor diefstallen met geweld. Hij loopt in meerdere proeftijden.