Deze artiesten zie je gratis op Noorderzon

Welke artiesten staan er op het anderhalve week durende Noorderzon-festival in het Noorderplantsoen in Stad? De gratis optredens op Het Dok in een overzicht.

Tussen de 135.000 en 150.000 bezoekers, containers met kleinkunstenaars en talloze eet- en drinkkraampjes: het zijn vaste ingrediënten voor het jaarlijkse festival Noorderzon. Dat begint deze donderdag in een groen-paars-oranje verlicht Noorderplantsoen in Groningen.Veel mensen doen het festival aan voor de sfeer, anderen voor de theatervoorstellingen overal in Stad en weer anderen voor de gratis muziek op het hoofdpodium aan de plantsoenvijver.Een klinkende naam ontbreekt dit jaar in de line-up op Het Dok. Waar in de voorgaande jaren bijvoorbeeld Alt-J en Of Monsters and Men het podium bij de vijver beklommen, daar ontbreekt nu een artiest die er qua bekendheid bovenuit steekt. Wel zijn er verschillende bandjes die steunen op hoge mannenstemmen. Verder gaan de optredens traditiegetrouw alle kanten op: van surfmuziek tot poëzie, van IJslandse rappers tot Turkse folklore met nieuwe invloeden.De onderstaande optredens op Het Dok beginnen om 22.30 uur en duren doorgaans een uur. Let wel op: de laatste zondag is het optreden liefst twee uur vroeger.Is de naam Reykjavíkurdætur te ingewikkeld, zeg dan 'dochters van Reykjavik', want dat betekent het. Maar liefst zestien IJslandse vrouwen rappen over politiek en vrijheid en geweld in de seks. Goed om te weten: ze rappen namelijk in hun moerstaal.Het Dok gaat het weekend rustig in, met een bijzondere act. Talk and the Bangas is een mengelmoes van rap, zang en poëzie. Met enige regelmaat doet zangeres Tarriona Ball niets anders dan mijmeren. Ook een dwarsfluit ontbreekt niet op het podium.Meer dan twee EP's hebben de vijf Australische jongens van Parcels nog niet uitgebracht, maar hun mix van pop, funk en disco is volgens de organisatie pakkend genoeg om vrijdag op het hoofdpodium te staan.Ken je de Nederlandse band Moss? Denk dan de hoge uithalen weg en je komt op Klangstof uit, het niéuwe project van de zanger van Moss.De tweede week van Noorderzon wordt ingeluid met wereldmuziek. Nabay mengt Afrikaanse zang (uit Sierra Leone) met de Engelse taal.Surfmuziek die doet denken aan The Beach Boys en vervlogen hippietijden, maar misschien dan wel weer iets te rauw en sober om er een bloem bij in je haar te doen.'Een van de beste live bands ter wereld' zegt The Wall Street Journal over de 'No Bullshit' Brass Band. Het gaat hier echt om de blazers (vier trompetten, vijf trombones, een tuba en een sax). De drums en rap/zang moeten het geheel daarnaast flink dansbaar maken.Een Turks geluid op het podium vanavond, hoewel Altin Gün niet puur Turks is. De band is namelijk opgericht door een Nederlander. Altin Gün kruist folklore met elektrische gitaren, keyboard en funky ritmes.Zonder twijfel de meest opvallende bandnaam van de gratis line-up op Noorderzon. En ook de act zelf is speciaal. Zo worden speelgoedkeyboards, een filmprojector en plastic pistolen ingezet en wisselen ruis en muziek elkaar af.Met verschillende nummers met meer dan een miljoen views op YouTube, is Foxygen de grootste naam op Het Dok. De zang van deze popband is af en toe rocky, af en toe breekbaar. In het nieuwste album speelt Foxygen samen met een symfonisch orkest van veertig personen. Of dat in Groningen ook zo is?Een beproefde afsluiter op de laatste dag. Kuenta i Tambu stond eerder op Noorderzon in 2014 en nu vormt deze 'zomercarnaval-act waarbij je meeklapt en danst' uit Amsterdam de grande finale.