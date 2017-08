Sterfdag van The King: 'Deze dag blijft altijd speciaal'

(Foto: ANP/Tannen Maury)

Het is vandaag veertig jaar geleden dat Elvis Presley overleed. The King of Rock and Roll werd 42 jaar.





Veel telefoontjes

De 72-jarige Haan volgde Elvis al sinds 1956: '16 augustus blijft altijd een speciale dag. De media weten me altijd te vinden en ik krijg veel telefoontjes van andere Elvis-fans.'



Haan was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Elvis-fanclub.



Lees ook:

- Fanclub staat stil bij 35ste sterfdag Elvis Presley

- 'Het Gronings past goed bij rock-'n-roll van Chuck Berry' Peter Haan uit Leek kan zich de sterfdag van de zanger en acteur nog goed herinneren. 'Ik kwam met thuis en werd gebeld door een vriend die op Radio Luxemburg had gehoord dat Elvis was overleden. Ik heb direct op alle beschikbare radiozenders gezocht naar nieuws daarover. Het bleek te kloppen. Heel verdrietig was dat.'De 72-jarige Haan volgde Elvis al sinds 1956: '16 augustus blijft altijd een speciale dag. De media weten me altijd te vinden en ik krijg veel telefoontjes van andere Elvis-fans.'Haan was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Elvis-fanclub.