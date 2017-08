Beachvolleyballer Brouwer wint ook tweede EK-duel

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer en zijn partner Robert Meeuwsen hebben woensdag bij het EK beachvolleybal in het Letse Jurmala ook hun tweede groepsduel gewonnen.

Het Nederlandse koppel, als zesde geplaatst, had tegen de Oostenrijkers Robin Seidl en Tobias Winter wel drie sets nodig: 17-21 21-14 15-13. Eerder op de dag waren Brouwer en Meeuwsen al te sterk geweest voor de Letten Aleksandrs Solovejs en Toms Smedins.Donderdag spelen Brouwer en Meeuwsen om de groepswinst tegen Dries Koekelkoren en Tom van Walle, de nummers elf van de plaatsingslijst, die hun eerste twee wedstrijden eveneens wonnen.De Nederlanders, de wereldkampioenen van 2013, kunnen dan revanche nemen voor de nederlaag twee weken geleden op het WK in Wenen tegen de Belgen. Brouwer en Meeuwsen strandden daar verrassend al in de tweede ronde.