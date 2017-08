BOA's moeten hondenpoep rondom Oldambtmeer voorkomen

(Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

De provincie en gemeente Oldambt zetten buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) in rondom het Oldambtmeer. Daar is nog altijd te veel overlast van hondenpoep en loslopende honden.

De problemen doen zich vooral voor rondom de stranden. Het Oldambtmeer heeft een Noordstrand bij Midwolda en een Zuidstrand bij Blauwestad.



Waterkwaliteit goed houden

'We willen de waterkwaliteit daar goed houden', zegt Johan Koopmans van het projectbureau Blauwestad. 'De borden en brieven aan de omgeving hebben te weinig effect. Daarom zijn we genoodzaakt om toezichthouders in te zetten.'



Loslopende honden

Peter Lammers is zo'n BOA. Hij moet er met twee stagiaires voor zorgen dat de overlast door loslopende honden afneemt.



'Toeristen hebben er last van', zegt hij. 'Door dit project kunnen we extra controleren op honden. De waterkwaliteit is nu gelukkig weer goed, dat blijkt uit de laatste monsters. Dat willen we zo houden.'



Dure drol

Mocht je de gok toch willen wagen, weet dan wat je te wachten staat. Lammers: 'Dan krijg je een boete van 140 euro. Plus negen euro administratiekosten. Dat is een dure drol.'