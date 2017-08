Provincie moet weer deel geheime stukken kolencentrale prijsgeven

De provincie Groningen moet weer een deel van de nog geheime stukken over de kolencentrale van RWE in de Eemshaven openbaar maken. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Milieu-organisatie Greenpeace en de provincie voeren al zes jaar een juridisch gevecht over deze in totaal ruim 1700 stukken. Een groot deel daarvan is inmiddels op te vragen, maar nog niet alles.De Raad van State heeft nu bepaald dat de acht geheime stukken die emissiegevens van de centrale bevatten ook nog openbaar moeten worden.Volgens Greenpeace zijn deze gegevens van groot belang. 'De stukken kunnen een ander licht werpen op de invloed die de kolencentrale mogelijk heeft op beschermde natuur', zegt campagneleider Joris van Wijnhoven van Greenpeace.Nog niet alles is openbaar. Zo bepaalde dezelfde Raad van State dat andere stukken niet naar buiten hoeven komen, omdat hierbij sprake is van 'intern beraad'. Tegen dit besluit heeft Greenpeace een klacht ingediend bij de Verenigde Naties.Die uitspraak wordt in het najaar verwacht. 'Wij verwachten dat deze internationale instantie Nederland op de vingers tikt, omdat ambtenaren op grond van het verdrag van Aarhus geen geheime onderonsjes mogen hebben met een bedrijf dat een vergunning heeft aangevraagd. Dat is precies wat zich tussen RWE en de provincie Groningen heeft afgespeeld,' vindt Van Wijnhoven.