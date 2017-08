'De bevingsproblematiek is een landelijke kwestie, maar Groningen moet het levend houden'

Commissaris van de Koning René Paas loopt woensdagavond mee in de optocht bij Huizinge. Daar wordt de zwaarste beving tot nu toe, 3.6 op de schaal van Richter, herdacht.

In die optocht woensdag lopen mensen met koffers en verhuisdozen. Paas: 'Dat laat zien hoe ontheemd Groningers zijn geworden door de permanente druk van bevingen.'De CdK is helder over de bevingsproblematiek. 'Het gaat te sloom, laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Elke vermindering van gaswinning hebben we moeten afdwingen. Veel mensen wachten nog op de schade-afhandeling.'Hij doet daarom opnieuw een oproep naar Den Haag. 'We willen een lagere, veilige gaswinning, inspraak bij de enorme versterkingsoperatie en een schade-afhandeling zonder de NAM', somt Paas op.Daarnaast kwam hij in zijn anderhalf jaar als Commissaris van de Koning tot een inzicht. 'Ik dacht altijd: wat goed is voor Nederland, is ook goed voor Groningen. Dat is echter niet zo. De gasbaten komen grotendeels in Randstad terecht. Er moet meer geld naar Groningen.'Paas is zelf geregeld in Den Haag om over de gaswinning te praten. Toch ziet hij ook een taak voor de inwoners van zijn provincie. 'Het is heel belangrijk om te laten zien dat wij als Groningers vastbesloten zijn. Door mee te lopen in optochten, door petities te tekenen, door mensen ervan te doordringen dat we het niet alleen kunnen oplossen.''De bevingsproblematiek is een nationale kwestie, maar wij als Groningers moeten het onder de aandacht blijven brengen', concludeert Paas.