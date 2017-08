Robben en Zoet wel, Padt niet bij voorselectie Oranje

Arjen Robben en Jeroen Zoet zijn door bondscoach Dick Advocaat gekozen in de voorselectie van het Nederlands elftal. FC Groningen-doelman Sergio Padt, die vorige keer bij de vaste groep zat, is niet uitgekozen.

Bedumer Robben en Veendammer Zoet horen volgende week vrijdag of ze ook bij de definitieve selectie zitten.Oranje speelt twee cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Frankrijk.Oranje staat derde in de poule, drie punten achter Frankrijk en Zweden. Bulgarije staat met één punt minder vierde in de poule.