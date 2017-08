Strip S1ngle verschijnt eem in 't Grunnegs

De strip S1ngle, over het vrijgezelle bestaan van drie vriendinnen, wordt eenmalig in het Gronings uitgegeven. De naam van het stripboek? 'Laank leve Martini toren'.

De dames hebben het daarbij niet over de Martinitoren, maar een toren van het drankje Martini.Het stripboek wordt vertaald voor de viering van het 345-jarige Gronings Ontzet. In de afgelopen jaren vertaalde Jan Glas ook de strips Elske, De Rechter en Sigmund eenmalig in het Grunnegs. S1ngle staat dagelijks in het Algemeen Dagblad en regiokaternen van die krant. Jaren geleden stond de cartoon ook in het Dagblad van het Noorden.Het boek wordt op 28 augustus gepresenteerd op de stripmarkt van Bommen Berend aan het Hoge der Aa. De eerste 200 nummers krijgen een krabbel van tekenaars Hanco Kolk en Peter de Wit.