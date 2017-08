Noord Vandaag: 'Dit is het moment, nú moet het geregeld worden'

We zijn sinds 'Huizinge' 125 gasdebatten verder. 'Er is veel gepraat, maar het heeft weinig opgeleverd.'

Dat concluderen verslaggever Goos de Boer, Susan Top van het Groninger Gasberaad en Commissaris van de Koning René Paas in Noord Vandaag.Na vijf jaar dreunt de klap van Huizingen (3.6 op de schaal van Richter) nog altijd na. Ook Den Haag is doordrongen geraakt van de problematiek door de gaswinning. 'Dit is het moment, nu moet het gebeuren', zegt CdK Paas, doelend op de kabinetsformatie.Hij doet een dringend àppel op Den Haag. 'Er moeten drie dingen geregeld worden: veiligheid, schade-afhandeling en perspectief voor Groningen.'Paas is nu anderhalf jaar terug in de provincie. 'Ik ben geweldig geschrokken hoe hard de verhoudingen zijn geworden', blikt hij terug op zijn beginperiode.