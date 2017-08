Juninho Bacuna debuteert in voorlopige selectie Jong Oranje

FC Groningen-speler Juninho Bacuna zit bij de voorlopige selectie van Jong Oranje. Het is voor de Juninho de eerste keer dat hij voor Jong Oranje wordt uitgenodigd.

Twee jaar geleden kreeg hij al eens een verzoek voor Oranje onder 19. Juninho kan nu in de voetsporen van zijn oudere broer Leandro treden. Die werd vier jaar geleden voor Jong Oranje geselecteerd.Het nationale beloftenelftal neemt het vrijdag 1 september op tegen Engeland. Vier dagen later is Schotland de tegenstander. Beide wedstrijden zijn onderdeel van de EK-kwalificatie voor 2019.Naast Juninho Bacuna zitten ook Jeremiah St. Juste uit Marum en oud-FC'er Richairo Zivkovic bij de voorlopige selectie. Of alledrie definitief mee mogen doen, maakt coach Art Langeler volgende week vrijdag bekend. Bondscoach heeft oogje laten vallen op Bacuna (2015) Vier spelers FC in voorlopige selectie Jong Oranje voor EK (2013)