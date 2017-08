Hardleerse overvaller krijgt tweede kans

Een 25-jarige veroordeelde overvaller uit Emmen hoeft niet terug de cel in, maar mag van de rechtbank terug naar het opvanghuis. Hij krijgt van de rechters een tweede kans.

De Emmenaar behoort tot een groep plaatsgenoten die in 2012 supermarkten in Drenthe en Groningen en een casino in Ter Apel overvielen.Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde de man tot vijf jaar cel voor de gewelddadige overval op het casino en die op een supermarkt in Winschoten. Hij kreeg de straf ook voor drie autodiefstallen en een inbraak bij een poolcentrum in Emmen.In het najaar van 2016 kwam de Emmenaar onder strenge voorwaarden vrij, omdat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten. Hij moest een verplichte enkelband dragen.Op 7 oktober verdween de man onaangekondigd naar Rotterdam. Tegen de afspraken in kwam hij niet terug. Hij werd in december opgepakt en moest opnieuw de cel in.Het bleef niet bij dit incident: De Emmenaar hield zich ook niet aan de regels tijdens begeleid wonen. Hij zou op een verjaardag van zijn moeder zijn geweest. Om zeven uur in de ochtend meldde de man zich pas aan de deuren van het opvanghuis.Zijn enkelband had de hele nacht gepiept. Gps-gegevens wezen uit dat de man in het centrum van Emmen ronddoolde. Weer werd hij opgepakt en in de cel gezet.Op zitting gaf de man toe niet naar de verjaardag van zijn moeder te zijn geweest. Hij was op stap gegaan met vrienden. Reclassering vreest voor de houding van de Emmenaar als de druk niet hoog genoeg is. Toch gaf de rechtbank de man een kans.'U bent geen vrij man, u heeft alleen iets meer vrijheden', waarschuwde de rechter hem. Hij kan vanaf morgen opnieuw terecht in het opvanghuis.