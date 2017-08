Beving bij Huizinge herdacht met optocht en klokgelui (update)

Deze woensdag staan we stil bij 'Huizinge 2012', de aardbeving die alles veranderde. De herdenking in de vorm van een optocht is live te volgen via Facebook.





Kijk hieronder de Facebook live-reportage:





Koffers

In de optocht richting Huizinge dragen veel mensen een koffer of verhuisdoos mee. 'Het is een symbool om te laten zien hoe ontheemd mensen zijn door de gevolgen van de aardbevingen', zei Commissaris van de Koning René Paas eerder.



Ook luidden op ruim zestig locaties in de provincies de kerkklokken, precies vijf jaar na de beving.



