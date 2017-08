Wildlands waarschuwt: 'auto op slot, hond eruit'

(Foto: RTV Drenthe)

Sinds woensdag is er een nieuw verkeersbord te zien bij Wildlands in Emmen: 'Op slot, hond eruit'. Met het bord drukt de Dierenbescherming hondenbezitters op het hart om hun viervoeter niet in de auto te laten zitten.





Oververhit

Volgens de woordvoerster zijn deze zomer al zeker twee honden omgekomen doordat ze in een auto waren achtergelaten en oververhit raakten. Op tientallen plaatsen moesten deze zomer autoruiten worden ingeslagen om viervoeters uit auto's te redden.



43 graden

De Dierenbescherming deelt ook regelmatig flyers uit om baasjes van de gevaren te doordringen. Op een speciale waarschuwingswebsite staat een tabel die duidelijk maakt hoe snel auto's van binnen opwarmen.



