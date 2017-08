Politiek op de bres voor bewoners Polmanstraat (update)

De Stadspartij en de SP in de gemeenteraad van Groningen willen dat de gemeente direct in actie komt voor huurders in de Polmanstraat in de stad Groningen.

Zij trokken afgelopen week aan de bel, omdat hun huizen in slechte staat zouden zijn. In een brief klagen ze over kapotte rioleringen, lekkende daken, verrot houtwerk, vuil water onder de vloer, muizen, ratten, vocht, tocht en schimmel.Het gezin Van der Sluis vond het zelfs niet langer verantwoord om in hun huurwoning te blijven en woont sindsdien in een caravan. Stadspartij en SP vinden dat zij direct een goede woning in Hoogkerk aangeboden moeten krijgen.'De situatie is heel schrijnend', zegt Amrut Sijbolts van de Stadspartij. 'Het is nu nog lekker weer, maar op lange termijn kan het natuurlijk niet dat ze nu op de camping wonen.'De bewoners hebben volgende week donderdag opnieuw een gesprek met woningcorporatie Wierden en Borgen, die de huurhuizen beheert.Daarnaast vinden beide raadspartijen het vreemd dat de gemeente de GGD niet direct op inspectie heeft gestuurd, nadat de huurders via de Actiegroep Gezond Hoogkerk en de bewonerscommissie Polmanstraat hun klachten hadden geventileerd.