Hooi vliegt in brand langs N33

(Foto: 112Groningen/Kevin Smid)

Langs de Zwet in Appingedam is woensdagavond een bermbrand uitgebroken. Het vuur woedt in een bult hooi.

De brand ontstond rond half elf. Omdat het vuur vlak naast de N33 woedt, is de op- en afrit dicht. De brandweer is bezig met blussen.