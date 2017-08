De herdenking van vijf jaar na 'Huizinge'

De klap van 3.6 op Richterschaal in Huizinge dreunt vijf jaar later nog altijd na. Hieronder de herdenking van de aardbeving in gesprekken met mensen die er aanwezig waren, beelden en tweets.

'Huizinge' was de grootste en de zwaarste, tot nu toe: 3.6 op de Schaal van Richter. De knal was in de wijde omgeving te voelen, tot aan de stad Groningen toe. Zo'n tweeduizend schademeldingen leverde de klap op, beduidend meer dan andere bevingen.In de optocht richting Huizinge dragen veel mensen een koffer of verhuisdoos mee. 'Het is een symbool om te laten zien hoe ontheemd mensen zijn door de gevolgen van de aardbevingen', zei Commissaris van de Koning René Paas eerder.Meneer heeft kruiwagen met dozen en tassen: 'Nu nog gebakken lucht, maar als er echt iets aan de hand is, moet je snel een kruiwagen bij elkaar pakken en wegwezen.'Verslaggevers Sven Jach en Chris Bakker liepen mee in de koffertocht naar Huizinge. Zij maakten daarvan een live reportage op Facebook. Gedupeerde Annemarie Heite kon niet aanwezig zijn bij de herdenking.Een man met een hond zegt: 'Ons huis staat op instorten. Het is een voorhuis van een boerderij uit 1870, dat kan niet tegen de aardbevingen. Het heeft er 140 jaar perfect gestaan, beetje scheef gezakt, en nu gaat het heel hard de andere kant op. De NAM weigert categorisch daar de verantwoording voor zich op te nemen.'Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum zegt: 'Het is van het grootste belang dat dit in het regeerakkoord komt, niet als een regionaal probleem maar als een landelijk probleem.'CDA-Kamerlid Agnes Mulder loopt mee in de stoet en zegt: 'Ik vind dat iedere aandacht die we kunnen vragen voor grote problemen zo terecht. Het hele land moet weten wat we hier meemaken in Groningen.' Ze heeft geen koffer mee, wel een tas. 'Die mocht ook mee. Elk verhaal die ik hoor wil ik mee aan de slag.'Mulder kan nog niet zeggen of het veel gaat betekenen voor Groningen dat haar partij aan de formatietafel zit. 'Dat moeten we eerst zien...'Klaas Heerema, woonde in het eerste huis dat gesloopt is vanwege aardbevingen in Bedum. 'Huizinge was de ergste klap, toen zat mijn vrouw op het toilet, de achtermuur scheurde compleet. Zo erg dat je de hand naar buiten kon steken', zegt Heerema.'Ik loop hier om te huilen. Ik had daar alles: paarden en schapen. Alles moest weg, en niemand helpt je. Je moet het zelf verwerken.'SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Het is een hele verdrietige dag, vijf jaar na de zwaarste aardbeving. Maar het is ook wel heel mooi dat mensen elkaar een hart onder de riem steken.'Woensdagavond luidden de klokken van zestig kerken in Groningen om de beving te herdenken.Na afloop van de herdenking liepen de aanwezigen terug naar waar ze vandaan zijn gekomen, als een soort bovenaardse aardbeving die uitdijt over de provincie.