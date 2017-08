Bakker De Boer uit Uithuizen stopt ermee: 'Het was zwaar, echt zwaar'

'Ik ben er aan toe. Het was zwaar, echt zwaar.' Nog één keer werkte Ide de Boer de hele nacht door in zijn bakkerij in Uithuizen, donderdagavond sluit de zaak. Kloar.

De laatste werkdag van bakker De Boer begon al op woensdagavond, om 23.30 uur. 'Ik heb maar anderhalf uur geslapen. Vooral 's nachts is het zwaar. Dat is het al als je 25 bent, maar ik ben nu 70. En ik moet hetzelfde werk doen.'Het bakken doet De Boer alleen. 'En je hebt in een broodbakkerij van die pieken, dan moet je knetterhard. Ik draai eerst het kleinbrood, dat zijn de kadetjes en krentebollen. Daarna het grootbrood. En dat moet allemaal heel vlot. Want anders verrijst het deeg en dat mag niet.'De bakker kán ermee stoppen, omdat de NAM het pand waarin de zaak gevestigd is heeft opgekocht. Door de aardbevingen liep het fikse schade op, na lang gesteggel kwam er vorige maand een deal met de NAM.'De voormuur staat helemaal los. Als ze de balken weghalen, dan is het boem', zegt De Boer, als hij rondloopt op de zolderverdieping van de bakkerij. 'Het is een hele strijd geweest. We zijn tevreden. Maar dat het nou echt een vetpot is, dat kan ik niet zeggen.'Aanvankelijk was er een opvolger gevonden die de bakkerij wilde overnemen, maar door het gedoe met de bevingsschade zag die er vanaf. 'Ze zeggen: 'Dat risico is ons te groot.''En dat kan ik me best voorstellen. Ik zou het zelf ook niet doen, absoluut niet. Er was ook geen zekerheid van de NAM, het was allemaal los zand. Dan stap je er niet in. En zeker niet als beginnend ondernemer.'De Boer en zijn vrouw verhuizen naar Drenthe. Ze gaan wonen in Rolde. 'Daar hopen we nog mooi wat jaartjes in gezondheid te zitten.'De Boer hield de bakkerij samen met zijn vrouw Abelien draaiende. Zij stond in de winkel. 'Het is een beetje een rare dag vandaag. Heel dubbel', zegt ze.'Aan de ene kant ben ik blij, aan de andere kant ook heel emotioneel af en toe. Dan welt het op. 'Dit is de laatste dag dat ik met de broodjes over de toonbank ga.' We hebben een fijne klantenkring, lieve mensen zijn het. En die waardeer ik ontzettend. Dat ik die achter moet laten vind ik best jammer. Maar ik moet ook aan mijn toekomst denken. Ik ben 70 jaar en wil ook graag stoppen.'Als de laatste werkdag voorbij is, draait het echtpaar samen met de kinderen de deur op slot. 'Want die horen erbij', zegt hun moeder. 'Ze stonden altijd dag en nacht voor ons klaar als er wat was. Zoals met de feestdagen. Ze zijn er en ze helpen.'Rond acht uur donderdagmorgen haalde bakker De Boer het laatste broodje uit de oven. Wat hij daarmee gaat doen? 'Opeten!'