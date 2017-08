Aantal Groningers met een WW-uitkering verder gedaald

Het aantal Groningers met een WW-uitkering is in juli verder gedaald. Volgens het UWV komt dat door het aanhoudende economisch herstel. Minder mensen verliezen hun baan, wie in de WW zit vindt vaker werk.

Onze provincie telde eind juli 13.213 WW-uitkeringen. Dat zijn er 457 minder dan een maand eerder.Het aantal WW-uitkeringen daalt gestaag. Momenteel ligt het aantal ruim vijftien procent lager dan een jaar geleden.Het aantal werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs nam in juli juist toe. Dat is volgens het UWV een jaarlijks terugkerende tendens, door het beëindigen van tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar.Landelijk gezien daalde het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd net iets sneller dan in Groningen. Ook in Drenthe en Friesland was de daling forser. In Drenthe ruim zestien procent, in Friesland iets meer dan achttien.