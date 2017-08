Studente en schilder houden eigenhandig inbreker aan

Een studente en een schilder hebben woensdagmiddag in een studentenwoning in Stad een man aangehouden en overgedragen aan de politie.

De 19-jarige Delfzijlster liep rond in de studentenwoningen, maar had daar niets te zoeken. Een van de bewoonsters sprak hem daarop aan. De Delfzijlster hield daarop een vreemd verhaal. De studente zette hem toen uit de woning.De schilder die aan het werk was hielp haar en heeft de Delfzijlster aangehouden. Ondertussen belde de studente de politie. De man is meegenomen naar het bureau en ingesloten voor verhoor.Het is nog onduidelijk hoe de man de woning is binnengekomen.