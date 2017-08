Lopend Vuur: Ik ben blij met de studenten in Stad

Toegegeven, ze maken soms herrie, zorgen voor wat overlast en ruimen de troep rond hun huis vaak niet op: studenten.

Ze zorgen echter ook voor levendigheid in de stad, gevulde kroegen en een actief verenigingsleven. En natuurlijk hebben velen een baantje in de Stad.Deze week is de KEI-week, de introductieweek voor eerstejaars studenten.De gemeente Groningen probeert ondertussen studenten die klaar zijn met hun studie voor Groningen te behouden.Wat is jouw mening over de studenten? Een zegen voor de Stad of zie je ze liever vertrekken? Ons Lopend Vuur: Ik ben blij met de studenten in de Stad.Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Woensdag was de stelling: 'Een herenfiets moet een stang hebben'. Met deze stelling was 60% het eens. Er is in totaal 4.191 keer gestemd.