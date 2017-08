Veenhuizen in beeld om ex-gevangenen op te vangen: 'Iedereen is een mooi mens'

Veenhuizen moet een vaste plek krijgen waar ex-gedetineerden een zogeheten herstelweekend kunnen volgen. Het plan daarvoor komt van de stichting Neemias, die zich inzet voor gevangenen die terugkeren in de maatschappij.

Een herstelweekend is een mogelijkheid voor ex-gedetineerden om onder begeleiding te werken aan een terugkeer naar de maatschappij.Hij of zij kan tijdens zo'n weekend werken aan het herstellen van bijvoorbeeld bepaalde relaties. 'Het is belangrijk dat ze hun eigen identiteit vinden. Het werken aan vind ik een zwaar woord. Wij zeggen eigenlijk: het ontdekken van wie je bent, in een veilige omgeving. Je bent een mooi mens. In mijn ogen is iedereen een mooi mens', zegt Ineke Baron van de stichting Neemias.De herstelweekenden worden nu nog door de stichting georganiseerd op wisselende locaties, maar Baron wil dat op een vaste plek en wel in Veenhuizen.'Wij zijn in gesprek met het Ontwikkelteam Veenhuizen en het Rijksvastgoedbedrijf om te kijken of wij hiervoor een vaste plek in Veenhuizen kunnen krijgen. We willen graag een woonhuis met ruimte waar we ongedwongen aan de slag kunnen. We hebben vandaag al een bezichtiging van een huis.'De herstelweekenden beginnen volgens Baron met lekker eten. 'Daarna een film, een sportactiviteit of een gesprekje. Zo gewoon mogelijk. Wat we terugkrijgen is die eenheid: wij (ex-gedetineerden, red.) zijn niet anders dan jullie. Een gedetineerde zei het laatst mooi: 'Wij denken altijd dat jullie ons veroordelen, maar ik merk dat wij jullie ook veroordelen.' Zij denken dat mensen ze niet willen aankijken. Maar in zo'n weekend merk je dat we allemaal gelijk zijn', aldus Baron.