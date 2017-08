File op A7 na ongeluk opgelost (update)

(Foto: De Vries Media)

Op de A7 van Leek richting Groningen is donderdagochtend een auto in de berm beland. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Het ongeluk gebeurde rond 11:30 uur ter hoogte van industrieterrein Westpoort. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.



Er stond een file richting Groningen, die zorgde voor zo'n vijftien minuten vertraging. De file is inmiddels opgelost.