Geld voor geluidsdemping in Buurthuiskamer Aduard

De Buurthuiskamer in Aduard krijgt drieduizend euro van het Oranje Fonds om geluidsdempende maatregelen uit te voeren.

De Buurthuiskamer is een drukbezochte ontmoetingsplek voor inwoners van het dorp. De akoestiek in het pand laat te wensen over en met name oudere bezoekers hebben daar last van.Met het geld van het Oranje Fonds kan dat probleem worden opgelost.