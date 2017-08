Guus Bruins, ex-bestuurder van de Treant Zorgroep, heeft recht op een ontslagvergoeding. Bovendien krijgt hij zijn salaris tot februari 2018. Dat heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg beslist.

Bruins, die in het verleden ook directeur van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal was, is het het niet eens met de manier waarop hij eind vorig jaar door de Raad van Toezicht van Treant aan de kant is gezet.Daarom legde hij zijn zaak voor aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg . Deze arbitrage-instelling doet bindend uitspraak in conflicten in de gezondheidszorg.Bruins is momenteel op vakantie in het buitenland. Hij laat desgevraagd per sms weten dat hij 'door het vonnis van het Scheidsgerecht op praktisch alle punten in het gelijk [is] gesteld. Het Scheidsgerecht oordeelt dat de stichting (lees Raad van Toezicht) ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, zowel inhoudelijk als over de communicatie'.Bruins citeert uit het vonnis: "De gang van zaken is voor verweerder [Bruins- red.] onnodig beschadigend geweest". De voormalig bestuurder stelt vrede met het vonnis te hebben en zich op zijn toekomst te gaan richten.Bruins moet nu op zoek naar een nieuwe baan. Afgezien van bovengenoemde sms-verklaring wil hij niets zeggen, behalve nog dit: 'Treant gaat mij aan het hart, ik heb me er ruim twaalf jaar voor ingezet'.Een woordvoerder van Treant laat weten dat de Raad van Toezicht erkent dat er fouten zijn gemaakt en heeft daarvan geleerd, maar wel achter het ontslag van Bruins blijft staan. Verder wil de woordvoerder niets kwijt over de zaak.Ook over de hoogte van de ontslagvergoeding voor Bruins doen de betrokken partijen het zwijgen ertoe. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg wil geen commentaar geven. Het vonnis in de zaak-Bruins zal te zijner tijd op de website van de arbitrage-instelling worden gepubliceerd.Het arbeidsconflict rond Bruins staat niet op zichzelf. Tegelijk met Bruins werd ook medebestuurder Marcel Kuin uit zijn functie gezet. Dat gebeurde onder druk van Bas Eenhoorn, de voorzitter van de de Raad van Toezicht. Onlangs moest Eenhoorn zelf het veld ruimen.De Treant Zorggroep bestaat sinds 1 januari 2015 en komt voort uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen en zeventien zorg- en verpleeginstellingen in Drenthe.