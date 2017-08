Laatste stadsboerderij gesloopt: 'Een groot verlies'

Er is geen weg meer terug, de sloper is al bezig. De laatste stadsboerderij van Groningen in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat gaat tegen de vlakte.

De Zwolse ondernemer Avia Atia heeft het pand in handen en wil er appartementen bouwen. De gemeente Groningen heeft een vergunning gegeven voor gedeeltelijke sloop van het pand.'Ik was erg verbaasd dat het nu al gebeurt!', zegt stadshistoricus Beno Hofman. 'Buurtbewoners hadden een bezwaar ingediend, maar daar is kennelijk niets mee gedaan.'De gemeente gaat op verzoek van RTV Noord na of en hoe het bezwaar is behandeld.Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 103 was de allerlaatste Groninger stadsboerderij binnen de voormalige vesting. De boerderij werd omstreek 1797 gebouwd door een verre voorouder van Beno Hofman. De laatste boer gebruikt de boerderij tot 1964. Daarna wordt het pand vanaf 1977 gebruikt voor kamerverhuur aan studenten. In de jaren daarna raakt het pand in verval.'Daardoor is het nooit als monument aangemerkt. Het zag er niet meer goed uit. Dat maakt wel duidelijk dat uiterlijk kennelijk zwaarder weeg dan cultuurgeschiedenis', zegt Hofman.