Noordersanatorium in Zuidlaren krijgt een Groningse eigenaar

Vastgoed Groningen wordt vanaf 1 september de nieuwe eigenaar van het Noordersanatorium in Zuidlaren.

Het Noordersanatorium staat sinds vorige zomer leeg, nadat medicijntester PRA Health Scienes verhuisde naar Groningen. Eigenaar Frank van Berlo had in eerste instantie het plan om in het pand zorgappartementen te bouwen. Dit bleek volgens de eigenaar toch lastig op afstand. Van Berlo woont zelf in Apeldoorn.'Het is natuurlijk een prachtig object, een van de mooiste monumentale panden in Noord-Nederland', zegt Van Berlo over de verkoop tegen RTV Drenthe . 'Maar het gaat om grote bedragen en dan moet je rationeel redeneren. Een lokale collega kan dit project beter oppakken.'Vastgoed Groningen bevestigt de aanstaande verkoop, maar wil nog niet reageren op mogelijke plannen die ze hebben voor het monumentale pand. Huidige eigenaar Van Berlo denkt dat Vastgoed Groningen ook zorgappartementen gaat bouwen in het complex: 'Maar dat is aan hen om te vertellen. Dergelijke plannen liggen wel voor de hand.'Het Noordersanatorium is een rijksmonument, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw is ontworpen door de Groningse architect Egbert Reitsma (1892-1976). Het pand staat er sinds 1935. Het werd gebruikt als de meer 'open' uitbreiding van de 'gesloten' psychiatrische inrichting Dennenoord.Medicijntester PRA Health Sciences zat ongeveer 25 jaar in het karakteristieke gebouw aan de Stationsweg. Op dit moment wordt het pand anti-kraak bewoond.