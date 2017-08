'Je rook de lijkengeur van de kippen'

De nachtrust van Johnny Lemoin en zijn gezin uit de Schoenerstraat in Hoogkerk werd in de nacht van dinsdag op woensdag bruut verstoord, toen de buurman ze wakker maakte. 'Het kippenhok staat in de brand, het kippenhok staat in de brand!'

'Mijn vrouw stoof het bed uit en ging naar buiten, ik heb de kinderen wakker gemaakt. 'Kleed je aan, jullie moeten naar buiten, want de boel staat in brand', zegt Lemoin.Zijn vrouw slaagde erin de brand met een tuinslang te blussen. Vijf kippen en de haan kwamen om in de vlammen, één kip overleefde het. Het lijkt erop dat de brand is aangestoken.'Degene die het gedaan heeft, heeft het hok eerst afgesloten en toen in brand gestoken. Normaal hebben we 's nachts de boel altijd openstaan, zodat de kippen in en uit kunnen lopen.'De kip die het overleefde is een deel van zijn veren kwijt door de vlammen en komt bij van de schrik in de volière van de buren.Lemoin heeft geen idee waarom iemand het op zijn kippen en de haan voorzien had. 'We hebben nooit klachten van de buurt over de haan gehad. Ik heb tegen alle buren gezegd: 'Als je er last van hebt, zeg het. Dan gaat de haan gewoon weer weg, want ik wil geen mensen tot last zijn'.'Hij vermoedt dat de dader een bekende is. Waarschijnlijk kwam de brandstichter via de brandgang in het steegje achter het huis in de tuin. Niet via de tuinhekken. 'Want die maken veel lawaai. En we hebben een grote hond, die slaat direct aan als hij wat hoort. En die is niet aangeslagen. Volgens mij is het een heel goede bekende geweest, die ook weet dat we een grote hond hebben die altijd aanslaat. Dat kan niet anders.'De restanten van het kippenhok heeft Lemoin inmiddels opgeruimd. 'Want je rook gewoon de lijkengeur van de kippen. Ik wil er niet tegenaan kijken, het is verdrietig genoeg.'Lemoin heeft zijn hoop nu gevestigd op de politie. 'We hebben aangifte gedaan, we hopen dat diegene gepakt en gestraft wordt.'Een woordvoerder van de politie bevestigt de aangifte. 'We hebben een buurtonderzoek gehouden, maar dat heeft helaas geen relevante informatie opgeleverd.'