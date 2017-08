Alders in actie tegen afketsten 'Groningen-verzekering'

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders wil met de verzekeringswereld om tafel. Aanleiding is het besluit van het Verbond van Verzekeraars om geen collectieve rechtsbijstandverzekering voor het aardbevingsgebied in te voeren.

Volgens die organisatie is zo'n 'Groningen-verzekering' niet haalbaar. Alders had aangedrongen op een collectieve regeling. Met als aanleiding dat inwoners van het aardbevingsgebied bij de meeste maatschappijen geen rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten.Alders laat het er niet bij zitten. 'Het is belangrijk dat bewoners in het aardbevingsgebied zich kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over mijnbouwschade. Wij gaan in gesprek met het Verbond van Verzekeraars, maar ook met de Rijksoverheid om te verkennen welke oplossingen mogelijk zijn voor bewoners in het aardbevingsgebied.'Ondertussen houdt hij een vinger aan de pols: 'We houden in de gaten of bewoners een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten.'